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Командир штурмовиков Мальцев с позывным "Кубань" погиб, прикрывая эвакуацию группы с раненым

0:49
Мир

Командир штурмовиков Александр Мальцев с позывным "Кубань" погиб, прикрывая эвакуацию группы с раненым.

Командир штурмовиков Мальцев с позывным "Кубань" погиб, прикрывая эвакуацию группы с раненым

Сослуживец рассказал, что Мальцева прикрывал и отвлекал на себя внимание противника, пока другие оказывали помощь раненому бойцу с позывным "Лоу". В беседе с РИА Новости боец с позывным "Карлсон" сообщил, что в сторону "Кубани" работал пулемёт.

"Он полностью обеспечил наш отход. В районе эвакуации узнали, что "Кубани" с нами нет", — сообщил военнослужащий.

Боец отметил, что Мальцев три дня без перерывов участвовал в штурме опорных пунктов противника.

"По радиостанции только и слышно: "Кубань" туда, "Кубань" сюда, везде был. Я не знаю, как он успевал", — вспоминает сослуживец.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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