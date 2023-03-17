Украинский лидер Владимир Зеленский будет вынужден сбежать из страны, чтобы его не убили свои же военные. Такой прогноз сделал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
"Зеленский проигрывает. Если он останется на Украине, то погибнет либо от прямого удара российской армии, либо от рук офицера ВСУ в результате политической нестабильности в стране", — сказал Риттер в своём блоге на YouTube.
Американский разведчик уточнил, что пока ещё у Зеленского есть возможность бежать вместе с семьёй за границу и жить там припеваючи. Только он должен выполнить единственное условие для этого — убедить суд, что не виновен в военных преступлениях.
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