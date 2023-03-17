Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что неподалёку от границы с Калининградской областью будут размещены американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
По словам Блащака, в этом году Польша получит от США первые HIMARS, которые были заказаны ещё в 2019 году. Он напомнил, что американский конгресс одобрил польский заказ на 500 пусковых установок.
Ранее подобные РСЗО Пентагон передал Украине.
Вице-премьер отметил важность оснащения польской армии вооружением, которое зарекомендовало себя на фронте и эффективно проявило себя в руках украинских военных.
Планируется, что размещение HIMARS вблизи российской границы укрепит обороноспособность Польши и ее союзников в регионе.
Ранее подобные реактивные системы США поставили на Украину.
Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что Польша приступает к крупнейшему за последние 50 лет перевооружению армии в ответ на растущую угрозу со стороны России. Варшава увеличит расходы на оборону до 4% от своего ВВП, что в два раза превышает нормативы НАТО. Польша планирует укомплектовать свои Вооружённые силы новейшим вооружением, которое будет куплено у США и Южной Кореи.
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