Глава американской дипломатической миссии в Швейцарии крайне недоволен тем, что российские активы здесь замораживают медленно. Он также призвал власти Швейцарии отправить оружие Украине.
По мнению посла США в Швейцарии Скотта Миллера, эта европейская страна недостаточно активизировала усилия по введению санкций против России. Здесь также недостаточно поддерживают Украину. К примеру, Швейцария медленно замораживает российские активы и не разрешает реэкспорт военной техники швейцарского производства для нужд ВСУ, как сообщает SWI.
"Швейцария переживает самый серьёзный кризис со времён Второй мировой войны, — заявил Миллер в интервью Neue Zürcher Zeitung в четверг. — Государство снова демонстрирует свой нейтралитет, который мы понимаем и уважаем. Но это не статическая конструкция. Швейцария не может именоваться нейтральной, позволяя одной или обеим сторонам использовать свои законы в собственных интересах".
Комментарий посла прозвучал на фоне бурных дебатов в Швейцарии по поводу требования европейских стран о реэкспорте швейцарской военной техники на Украину. Швейцарские законы о нейтралитете запрещают поставки оружия в страны, которые втянуты в гражданскую войну или вооружённый конфликт с другими государствами. Дебаты в парламенте продолжаются, однако швейцарское правительство до сих пор отклоняло требования изменить закон. Американский посол как раз настаивает на пересмотре закона.
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