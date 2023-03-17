Американцы объяснили, почему Вашингтон не хочет мира на Украине: "Это большой бизнес"

1:12 Your browser does not support the audio element. Мир

Американские пользователи Twitter* раскритиковали заявление представителя Белого дома Джона Кирби о том, что перемирие на Украине нарушит Устав ООН.

Жители США высказали свою точку зрения в аккаунте американского журналиста Саймона Атебы, который процитировал Кирби в одном из своих постов. По мнению пользователей, официальный Вашингтон не заинтересован в мирном урегулировании украинского конфликта, ведь ему нужно "отмыть" ещё миллиард долларов.

"Это большой бизнес. Следите за потоками денег, которые поступают в компании США, предоставляющие оружие Украине", — подчеркнул один из комментаторов.

Его позицию поддержали и другие американцы. Они также добавили, что США теряют лидерство из-за того, что выступают против мира. Пользователи назвали западных политиков разжигателями конфликтов. Именно Вашингтон "заправляет шоу" на Украине, считают граждане США.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.