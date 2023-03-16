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Кирби: перемирие в украинском конфликте стало бы нарушением устава ООН Россией

1:10
Мир

Если на Украине будет решено установить перемирие, оно станет нарушением устава ООН со стороны России, поскольку закрепит за ней новые территории, которые раньше были украинскими. Такое заявление сделал представитель Белого дома Джон Кирби.

Кирби: перемирие в украинском конфликте стало бы нарушением устава ООН Россией

Так Кирби оценил план мирного урегулирования по Украине, предложенный Китаем.

"По нашей оценке, перемирие сейчас ознаменовало бы очередное нарушение Россией Устава ООН", — заявил Кирби.

По словам представителя Совета нацбезопасности Белого дома, если сейчас ввести режим прекращения огня, это будет означать, что новые российские территории действительно таковыми являются.

Помимо этого Кирби убеждён, что Россия воспользовалась бы перемирием в своих военных целях, перегруппировав свои подразделения и усилив их позиции. Именно поэтому Белый дом не считает перемирие на Украине правильным решением, которое гарантировало бы "долгий и справедливый мир" с учётом интересов Киева.

Ранее Кирби пообещал, что США будут консультировать Киев по вопросам весеннего контрнаступления.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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