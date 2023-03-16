Fox News: Зеленского попросили ответить, куда Киев тратит те огромные суммы, которые направляет ему США

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Ведущий программы новостей Такер Карлсон поинтересовался у украинского лидера Владимира Зеленского, на что Киев тратит те огромные суммы денег, которые дают ему США. Свой вопрос ведущий задал в прямом эфире телеканала Fox News.

Шоумен признался, что не понимает, почему у Украины снова нет боеприпасов, учитывая то, что поддержка Киева американской стороной уже равна годовому бюджету России на оборону.

"Мы потратили на поддержку Украины больше, чем в среднем составляет годовой военный бюджет России, а у ВСУ опять кончились боеприпасы и снаряды. Вот это вопрос Зеленскому. Куда уходят деньги?" — спросил Карлсон.

Телеведущий добавил, что невозможно отследить трату всех денег, которые получил Киев от Вашингтона. Карлсон подчеркнул, что американские деньги уходят в "самую коррумпированную страну в Европе", а тех, кто пытается узнать, куда они исчезают, называют "сторонниками Путина".