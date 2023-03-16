Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Военный эксперт Никулин: украинские террористы могли украсть тайский цезий-137
Леонков: пока ВСУ готовятся к двойному наступлению, РФ сорвала хитрый план США атаковать Крым
Политолог Макеева: если Киев искоренит традиционное православие на Украине, она рухнет
Россия и Саудовская Аравия обсудили взаимодействие на рынке нефти
Президент Сирии Асад заявил, что Зеленский ведёт себя как комедийный актёр даже в политике
Мэр Конотопа заявил, что ВС РФ нанесли точный удар по расположению местной теробороны
Отец покойной Юлии Началовой Юрий назвал главную ошибку в лечении Романа Костомарова
Bloomberg: США устроили "битву за супертанкеры" из-за России
The Wall Street Journal: союзники США не хотят делиться боеприпасами с Украиной

Fox News: Зеленского попросили ответить, куда Киев тратит те огромные суммы, которые направляет ему США

1:03
Мир

Ведущий программы новостей Такер Карлсон поинтересовался у украинского лидера Владимира Зеленского, на что Киев тратит те огромные суммы денег, которые дают ему США. Свой вопрос ведущий задал в прямом эфире телеканала Fox News.

Fox News: Зеленского попросили ответить, куда Киев тратит те огромные суммы, которые направляет ему США

Шоумен признался, что не понимает, почему у Украины снова нет боеприпасов, учитывая то, что поддержка Киева американской стороной уже равна годовому бюджету России на оборону.

"Мы потратили на поддержку Украины больше, чем в среднем составляет годовой военный бюджет России, а у ВСУ опять кончились боеприпасы и снаряды. Вот это вопрос Зеленскому. Куда уходят деньги?" — спросил Карлсон.

Телеведущий добавил, что невозможно отследить трату всех денег, которые получил Киев от Вашингтона. Карлсон подчеркнул, что американские деньги уходят в "самую коррумпированную страну в Европе", а тех, кто пытается узнать, куда они исчезают, называют "сторонниками Путина".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Сергей Лавров шокирован произошедшим на концерте Верки Сердючки

Лаврова удивило поведение Сердючки на концерте.

МК: Лавров заявил, что Верка Сердючка устроила в Италии антироссийскую вакханалию
В РФ предложили перенести взорванный "Северный поток" в Калининград. Для "одумавшейся" Европы
Новый газовый хаб для "одумавшейся" Европы предложили создать в Калининграде
Опубликовано видео пролёта Су-27 возле беспилотника MQ-9
США введут войска на Украину, чтобы спасти Киев — публицист Херш
Алкоголь не мешал некоторым творцам создавать произведения искусства Сергей Лебедев Версии: зачем военкоматы сейчас рассылают повестки Ольга Лебедева Мобильник, компьютер и интернет: технологии родом из СССР Дмитрий Соколов
"Чёрная мамба" захватила украинских боевиков
Повестки в военкомат: вторая волна мобилизации или другое
Мнение американцев относительно помощи Киеву после инцидента с МQ-9 может измениться
Мнение американцев относительно помощи Киеву после инцидента с МQ-9 может измениться
Последние материалы
Леонков: пока ВСУ готовятся к двойному наступлению, РФ сорвала хитрый план США атаковать Крым
Политолог Макеева: если Киев искоренит традиционное православие на Украине, она рухнет
Россия и Саудовская Аравия обсудили взаимодействие на рынке нефти
Президент Сирии Асад заявил, что Зеленский ведёт себя как комедийный актёр даже в политике
Мэр Конотопа заявил, что ВС РФ нанесли точный удар по расположению местной теробороны
Осьминоги любят смотреть телевизор
Отец покойной Юлии Началовой Юрий назвал главную ошибку в лечении Романа Костомарова
Bloomberg: США устроили "битву за супертанкеры" из-за России
The Wall Street Journal: союзники США не хотят делиться боеприпасами с Украиной
Mash: блогер Лерчек и её муж не считают себя виновными в отмывании 130 миллионов рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников