Украинский президент Владимир Зеленский — это "тёмная сила" и "инструмент тотального разрушения". Такое мнение выразил ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон.
Журналист раскритиковал Зеленского в ходе сюжета о поездке лидера США Джо Байдена в украинскую столицу. Как пояснил ведущий, руководитель Украины не является героем, ведь он разрушает всё вокруг себя. Именно поэтому Байдена так тянет к нему, указал Карлсон. По его словам, президенты США и Украины провоцируют новую мировую войну.
"Сам Зеленский — очень тёмная сила. Это очевидно, если вы взгляните на него", — считает телеведущий.
Он также добавил, что экс-глава США Дональд Трамп никогда бы не допустил эскалации украинского конфликта.
Кроме того, Карлсон подчеркнул: если Россия объединится с Китаем, то американской глобальной гегемонии придёт конец, ведь союз Москвы и Пекина будет гораздо мощнее Североатлантического альянса.
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