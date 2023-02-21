Ведущий Fox News Карлсон: Зеленский — тёмная сила и инструмент тотального разрушения

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Украинский президент Владимир Зеленский — это "тёмная сила" и "инструмент тотального разрушения". Такое мнение выразил ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон.

Журналист раскритиковал Зеленского в ходе сюжета о поездке лидера США Джо Байдена в украинскую столицу. Как пояснил ведущий, руководитель Украины не является героем, ведь он разрушает всё вокруг себя. Именно поэтому Байдена так тянет к нему, указал Карлсон. По его словам, президенты США и Украины провоцируют новую мировую войну.

"Сам Зеленский — очень тёмная сила. Это очевидно, если вы взгляните на него", — считает телеведущий.

Он также добавил, что экс-глава США Дональд Трамп никогда бы не допустил эскалации украинского конфликта.

Кроме того, Карлсон подчеркнул: если Россия объединится с Китаем, то американской глобальной гегемонии придёт конец, ведь союз Москвы и Пекина будет гораздо мощнее Североатлантического альянса.