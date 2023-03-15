Президент России Владимир Путин принял решение вооружить ВМФ РФ передовыми ядерными торпедами "Посейдон". Это заставило экспертов из Британии смоделировать разрушительный эффект в случае удара по Соединённому Королевству, пишет Daily Mail.
Аналитики полагают, что установка способна нести заряд в два разе мощнее "Царь-бомбы", испытанной СССР на Новой Земле в 1961 году.
"Если Россия запустит "Посейдон" с подлодки "судного дня", и она взорвётся, например, в устье Темзы, то приливная волна полностью уничтожит Лондон", — предположили военные эксперты.
Британский эксперт Род Торнтон полагает, что беспилотник уничтожит любые мегаполисы, близкие к месту взрыва.
Помощник директора по безопасности в компании RAND Europe Джеймс Блэк отметил, что "Посейдон" может долгое время плыть незамеченным, что усложнит вопросы планирования обороны стран НАТО.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Тема братского единства, возможности друг друга обогащающего сосуществования многочисленных народов, проживающих на территории России, во времена всё чаще звучащих призывов к самоопределению национальных республик, округов и регионов нашей многоязычной страны необычайно актуальна и требует своего осмысления, в том числе художественного.