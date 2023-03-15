Daily Mail: в Британии встревожены после решения Путина вооружить ВМФ РФ торпедами "Посейдон"

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Президент России Владимир Путин принял решение вооружить ВМФ РФ передовыми ядерными торпедами "Посейдон". Это заставило экспертов из Британии смоделировать разрушительный эффект в случае удара по Соединённому Королевству, пишет Daily Mail.

Аналитики полагают, что установка способна нести заряд в два разе мощнее "Царь-бомбы", испытанной СССР на Новой Земле в 1961 году.

"Если Россия запустит "Посейдон" с подлодки "судного дня", и она взорвётся, например, в устье Темзы, то приливная волна полностью уничтожит Лондон", — предположили военные эксперты.

Британский эксперт Род Торнтон полагает, что беспилотник уничтожит любые мегаполисы, близкие к месту взрыва.

Помощник директора по безопасности в компании RAND Europe Джеймс Блэк отметил, что "Посейдон" может долгое время плыть незамеченным, что усложнит вопросы планирования обороны стран НАТО.