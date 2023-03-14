DM: Лондон опасается ракетного гнева Москвы с применением "Посейдона"

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Российские эксперты призывают президента Владимира Путина применить подводный аппарат "Посейдон" против Британии, чтобы ядерное цунами стёрло Соединённое Королевство с лица земли, если НАТО введёт свои войска на Украину. Об этом сообщает EADaily, ссылаясь на Daily Mail.

Генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский заявил, что подводная ракета вызовет приливную волну высотой более 300 метров. Британия будет полностью уничтожена, если Москва обрушит на неё "свой ракетный гнев", указал он. Также Бужинский предложил использовать межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Сармат-2", чтобы проучить Лондон.

По мнению журналистов, подобные призывы являются результатом поддержки Украины со стороны Британии, поскольку Лондон первым заявил о готовности направить в Киев танки нового поколения Challenger 2.