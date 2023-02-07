Звание самой крупной подводной лодки в российском флоте перешло к субмарине "Белгород", которая способна нести ядерные аппараты "Посейдон". Американский эксперт Эйч Ай Саттон заявил, что "мегаторпеда" является уникальной разработкой в мировой истории. "Посейдон" изменит военно-морское планирование не только в России, но и на Западе, считает он.
По мнению военного аналитика Дэниела Дэвиса, подводный аппарат способен уничтожить прибрежные города, военно-морские базы и крупные надводные корабли противника.
"Вывод: мы ни при каких обстоятельствах не захотим вступать с Россией в ядерную перестрелку", — заявил он в интервью Newsweek.
Обозреватель издания Томас Кика отметил, что российское оружие способно несколько раз уничтожить планету, и даже ограниченный обмен ядерными ударами сотрёт с лица земли мощнейшие боевые корабли США.
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