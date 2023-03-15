14 марта в небе над Чёрным морем истребитель ВКС РФ столкнулся с американским дроном. Произошёдшее является актом агрессии со стороны Соединённых Штатов Америки. К такому мнению пришли читатели The Times.
Данный инцидент стал первым непосредственным военным столкновением между США и Россией после начала спецоперации на Украине.
"Американское командование сообщает, что "наш летательный аппарат MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве". То есть он как обычно шпионил за Крымом, вмешиваясь в чужие дела. Как будто уничтожения "Северных потоков" было недостаточно. Очередной акт агрессии со стороны Соединённых Штатов", — написал читатель Alistair Moore.
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