Ветеран ВС США Дрейвен назвал безумным заявление Пентагона по поводу инцидента с БПЛА над Чёрным морем

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Американский военнослужащий Ноктис Дрейвен подверг жёсткой критике сообщение Европейского командования ВС США, в котором говорилось о том, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся с БПЛА MQ-9 над акваторией Чёрного моря.

Дрейвен назвал это заявление "безумным", добавив, что его несложно опровергнуть.

"Почему они продолжают говорить, что российский самолет столкнулся с БПЛА? Россия просто сбила бы его, если бы захотела, зачем пилоту рисковать своей жизнью и самолетом ради беспилотного дрона? Эта риторика безумна и так легко опровергается", — написал Дрейвен в Twitter*.

В российском Минобороны уточнили ранее, что американский беспилотник MQ-9 резко сманеврировал, и это послужило причиной его падения в Чёрное море. В ведомстве добавили, что у российских истребителей не было контакта с беспилотником США, бортовое вооружение также ими не применялось.

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