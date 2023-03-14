Украинская армия потерпит поражение в течение ближайших месяцев, потеряв сотни тысяч своих бойцов, часть которых будет убита, а часть — взята в плен. Такой прогноз дал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Американский разведчик уверен, что каждому находящемуся сейчас на поле боя украинскому военному уготована страшная судьба.
"Каждый украинец, который сейчас находится на поле боя, погибнет, будет ранен или пленен в ближайшие месяцы. Речь идет о сотнях тысяч человек. Такова их судьба", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Through the eyes of.
Риттер считает, что украинская армия не в состоянии "пробить" крепкую оборону ВС РФ, особенно с учётом тех "жутких потерь", которые будут сопровождать попытки наступления ВСУ.
Экс-разведчик полагает, что для украинской армии всё закончится уже этим летом, когда у Киева полностью иссякнут ресурсы живой силы и боеприпасов.
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