Перенджиев допустил истощение людских ресурсов на Украине к декабрю 2023 года

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В случае сохранения интенсивности боевых действий людские ресурсы на Украине могут быть истощены к декабрю 2023 года. Об этом заявил военный политолог Александр Перенджиев. Однако на данный момент киевское руководство не сталкивается с подобными проблемами, поскольку в рядах ВСУ воюют не только сами украинцы, но и иностранные наёмники.

"Ресурс у Украины сейчас есть, но он постепенно исчезает", — указал эксперт в беседе с "Лентой.ру".

Более того, Перенджиев не исключил, что руководство киевского режима к этому времени сменится, и сохранению личного состава будет уделяться больше внимания. Также аналитик допустил, что к концу года страны коллективного Запада начнут рассматривать прямое участие в конфликте более серьёзно и введут войска НАТО на Украину на фоне больших потерь ВСУ.