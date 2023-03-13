Экс-депутат Рады Кива: Зеленский с командой планируют покинуть Украину

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Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение намерены уехать из страны, заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

Это признал один из членов партии "Слуга народа" Николай Тищенко в разговоре со своим коллегой, сообщил Кива. По его словам, киевские бизнесмены надеются за три месяца окончательно разграбить Украину, а потом планируют уехать из страны в Азию.

"В команде Зеленского понимают, что времени у них осталось максимум до конца мая", — указал экс-депутат в своём Telegram-канале.