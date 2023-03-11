Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение проработать вопрос с переименованием России в Московию. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов прокомментировал данное предложение.
Он считает, что идея киевского лидера является маразмом. Предполагается, что вопросом переименования страны займётся премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Пытаться понять этих неадекватных людей нет смысла. Нужно освобождать южно-русские земли от их власти", — заявил эксперт в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
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С начала 2023 года зафиксирована небывалая солнечная активность по сравнению с прошлым годом.