WSJ: шансы Украины на прорыв уменьшились благодаря российским оборонительным линиям

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По мнению некоторых западных чиновников, из-за того, что российская сторона возвела основательные оборонительные линии, вероятность прорыва ВСУ значительно снизилась. Об этом говорится в материале издания Wall Street Journal.

Авторы напомнили о громких заявлениях Запада, много раз призывавшего не дать России победить на Украине. При этом ни США, ни их партнёры по НАТО до сих пор так и не объяснили, как конкретно должна выглядеть победа в украинском конфликте.

Обозреватели отметили, что с недавних пор у Киева стало ещё меньше шансов прорваться, благодаря созданным Россией протяжённым оборонительным линиям в восточной и южной частях Украины.

"Некоторые западные чиновники говорят, что недавние активные усилия России по возведению надежных оборонительных линий вдоль целых участков линии фронта на востоке и юге Украины сделали перспективу прорыва Киева менее вероятной", — говорится в публикации.