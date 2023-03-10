Си Цзиньпина переизбрали председателем Китая на третий срок

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Си Цзиньпина в третий раз переизбрали на должность председателя Китая. По итогам голосования Всекитайского собрания народных представителей, решение было принято единогласно.

Кроме того, главу Китая переизбрали председателем Центрального военного совета КНР, то есть главнокомандующим.

Переизбрание на третий срок стало беспрецедентным случаем в истории страны.

Обе должности действующий лидер Китая будет занимать последующие пять лет.