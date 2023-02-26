Маслов: Зеленский надеется, что Китай развернётся хотя бы полубоком к Украине

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому важно сохранить отношения с Китаем, потому официальный Киев не выдал негативной реакции на предложенный Пекином "мирный план", заявил директор института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

Как подчеркнул эксперт, Зеленский надеется, что президент Франции Эммануэль Макрон сможет "повлиять" на отношение Пекина к Киеву на встрече с Си Цзиньпином в марте.

"Ведь то, что мы сейчас видим из реакции Зеленского, Зеленский не стал говорить, что это глупость, это плохо — нет Зеленский вообще не собирается портить отношения с Китаем. Надеясь, что Китай развернётся даже не в пользу Украины — даже полубоком к Украине", — пояснил Маслов в эфире Соловьёв Live.

При этом эксперт уточнил, что тем не менее Зеленский заявил о неких "условиях" для переговоров с Россией, что сводит весь китайский "мирный план" на нет.

Ранее Pravda.Ru опубликовала выдержки из документа, предложенного Китаем, для урегулирования конфликта на Украине.