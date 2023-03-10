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Daily Express: Польша ударит по Зеленскому из-за беженцев

1:12
Мир

Польша нанесёт серьёзный удар по президенту Незалежной Владимиру Зеленскому своим решением по украинским беженцам, заявили аналитики. Ранее Варшава заявила, что все приехавшие в страну граждане Украины должны платить за жильё 50 процентов от его стоимости.

Daily Express: Польша ударит по Зеленскому из-за беженцев

Как подчеркнули польские власти, деньги на содержание беженцев есть, но их недостаточно.

"Польша ударит по Зеленскому, поскольку украинские беженцы теперь должны вносить свой вклад в жильё. Польское правительство заявляет, что средства, предоставленные ЕС для решения проблем тысяч украинских беженцев, приветствуются, но этого недостаточно", — пишет Daily Express.

Речь идёт о тех беженцах, которые находятся в Польше более четырёх месяцев. Так, согласно новому закону, который вступил в силу 1 марта, украинцы должны будут платить в сутки за проживание около 40 золотых (около 700 рублей. — Прим. ред.). С мая "тариф" намерены повысить до 75 процентов от стоимости жилья, если люди находятся в стране более пяти месяцев — около 60 золотых.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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