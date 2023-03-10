Daily Express: Польша ударит по Зеленскому из-за беженцев

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Польша нанесёт серьёзный удар по президенту Незалежной Владимиру Зеленскому своим решением по украинским беженцам, заявили аналитики. Ранее Варшава заявила, что все приехавшие в страну граждане Украины должны платить за жильё 50 процентов от его стоимости.

Как подчеркнули польские власти, деньги на содержание беженцев есть, но их недостаточно.

"Польша ударит по Зеленскому, поскольку украинские беженцы теперь должны вносить свой вклад в жильё. Польское правительство заявляет, что средства, предоставленные ЕС для решения проблем тысяч украинских беженцев, приветствуются, но этого недостаточно", — пишет Daily Express.

Речь идёт о тех беженцах, которые находятся в Польше более четырёх месяцев. Так, согласно новому закону, который вступил в силу 1 марта, украинцы должны будут платить в сутки за проживание около 40 золотых (около 700 рублей. — Прим. ред.). С мая "тариф" намерены повысить до 75 процентов от стоимости жилья, если люди находятся в стране более пяти месяцев — около 60 золотых.