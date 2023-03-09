Захарова: Польша предпринимает попытки "ползучего завоевания Украины"

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила строительство польского военного центра на Украине.

По словам Захаровой, усилия Польши в этом направлении выглядят как "ползучее завоевание Украины".

"Польша осуществляет ползучее освоение Украины", — сказала Захарова в ходе брифинга.

Представитель ведомства пояснила, что Польша, собираясь строить свой военный центр на территории Украины, начинает разворачивать там свою собственную инфраструктуру. Кроме того, это легальный способ нарастить количество польских военных на украинской территории.