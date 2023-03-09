Москва ввела санкции против 144 граждан Латвии, Литвы и Эстонии. Об этом 9 марта сообщили в МИД.
Уточняется, что ограничения коснутся чиновников, "наиболее враждебно настроенных по отношению к РФ". В их число вошли министры, депутаты парламентов, общественные деятели, журналисты из прибалтийских стран.
В МИД заявили, что эти люди причастны к сносу памятников, гонениям на русскоязычное население, переписыванию истории и накачиванию Украины оружием.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила Запад в отправке наёмников на Украину по видом гуманитарных миссий.
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