Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила Запад в отправке наёмников на Украину по видом гуманитарных миссий. По словам дипломата, они не только участвуют в боевых действиях на стороне боевиков, но и терроризируют мирное население.
Как отметила Захарова, во многих странах, отправляющих своих людей на защиту киевского режима, наёмничество является уголовно наказуемым преступлением. Однако, это не останавливает их от подобных действий.
"Видимо, когда речь идёт о военном освоении украинской территории, то на нарушение собственного же законодательства можно закрыть глаза", — констатировала Захарова.
Ранее в МИД РФ отреагировали на слова Жан-Пьер о "Российской Народной Республике".
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