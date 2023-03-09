Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинская армия получила от Запада множество спецтехники для преодоления рвов и рек.
"Танковые тралы вовсю поставляются и мостоукладчики ", — сказал он.
По словам Арестовича, с помощью этой техники бронемашины могут преодолевать реки, рвы и непроходимую местность.
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в результате ночной ракетной атаки со стороны России были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в восьми регионах Украины.
По словам представитель командования Военно-воздушных сил Украины Юрия Игната, системы противовоздушной обороны не сумели сбить ни одной из шести ракет "Кинжал", выпущенных российской армией.
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