Россия настаивает на на официальном и честном расследовании теракта на "Северных потоках" и выявлении истинных виновных. Такое заявление озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что Россия будет добиваться допуска к расследованию по "Северным потокам".
"Мы считаем, что спускать на тормозах нельзя. Отвлекать внимание на второстепенные версии и гипотезы тоже нельзя. Нужно установить тех, кто это исполнял, кто заказывал, потому что это слишком опасный прецедент по совершению теракта на объектах международной инфраструктуры", — сказал Песков.
Пресс-секретарь российского президента напомнил, что Россия с самого начала заявляла, что подумать, что Москва сама "отрубила себе ногу", мог только сумасшедший. Подобные заявления звучат абсурдно, добавил Песков.
Представитель Кремля обратил внимание, что предложенная США версия насчёт причастности к диверсии украинских спецслужб не выдерживает никакой критики.
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