РИА Новости: украинцы "выкопали" Чёрное море и взорвали газопровод "Северный поток" в Балтийском

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Издание The New York Times со ссылкой на свои источники считает, что к подрывам газопроводов "Северный поток" причастны проукраинские активисты, никак не связанные ни с Вашингтоном, ни с Киевом. Среди самодеятельных диверсантов не было граждан ни США, ни Британии. На это обратил внимание обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов.

NYT считает, что Украина и её союзники имеют мотив для атаки на газопроводы. Однако газета не упомянула того, кто именно больше всего противился строительству "Северных потоков", то есть США.

Данную информацию подхватили все западные СМИ, добавляя новые подробности. Германские государственные каналы ARD, SWR и газета Die Zeit указали, что газопровод взорвала группа из шести человек. Для совершения теракта они использовали яхту, базирующуюся в Польше и принадлежащую фирме, которой владеют два гражданина Украины. Корнилов обращает внимание, что ни одна пресса не задаётся вопросом относительно ареста диверсантов.

"Известны яхта, имена владельцев, состав диверсионной группы, уже установлено взрывчатое вещество. И тут журналисты, по идее, должны бы задать логичные вопросы: так уже выписаны ордера на арест диверсантов?" — пишет Корнилов.

Обозреватель отмечает, что западные СМИ без каких-либо доказательств шумят либо молчат об инцидентах. Исходя из этого Корнилов делает вывод, что правительства и средства массовой информации считают свою публику совершенно примитивными существами, не способными связать воедино факты.

"До чего же дружно они кричат "хайли лайкли" при отсутствии каких-то доказательств и набирают воды в рот, если им предъявляют факты, никак не вписывающиеся в картину "мира, основанного на правилах". Того самого мира, где гегемон вправе творить любые преступления в любой точке планеты, даже на территории своих союзников", — заключил Корнилов.