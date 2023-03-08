NI: РФ и КНР могут преподать США урок благодаря СВО на Украине

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Директор Института стратегии и политики Азим Ибрагим в статье для The National Interest (NI) рассказал, что РФ и КНР могут преподать США урок благодаря СВО на Украине.

США недавно заявили, что Китай якобы рассматривает возможности для военной поддержки России. По мнению Ибрагима, это заявление не имеет никакого смысла, потому что КНР с самого начала СВО находится на стороне РФ.

"КНР фактически поддерживает Россию по геополитическим причинам", — отмечает автор американского издания.

Представители Пекина на официальных выступлениях придерживаются нейтральной позиции. Однако китайские СМИ часто обвиняют именно США и НАТО в разжигании конфликта на Украине. Также КНР солидарна с РФ в вопросе многополярного мира.

По мнению Ибрагима, Китай заинтересован в победе России. Пекин и Москва хотят наказать Штаты и их союзников за внешнюю политику.

"Что бы ни говорили китайские дипломаты западной общественности, их лидеры способствуют победе России в Украине — прежде всего, чтобы преподать урок американцам", — заявил Ибрагим.