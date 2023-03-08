Отношения России и Китая влияют на весь мир, заявил декан факультета международной политики института политологии и права Цзинаньского университета Ли Хунтао.
По его словам, партнёрство Пекина и Москвы касается и других держав.
"Китай и Россия являются крупными глобальными державами. На фоне хаотического состояния (в мире. — Прим. ред) Китай и Россия имеют высокую степень взаимного доверия", — пояснил Ли РИА Новости.
Как подчеркнул политолог, Пекин и Москва стремятся к созданию многополярного мира и установлению стабильности в нём.
Россия и Китай "идут рука об руку в эпоху бурных событий" на мировой политической арене, резюмировал эксперт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Командование ВСУ считает, что расстрелянным на камеру боевиком ВСУ является Тимофей Шадура.