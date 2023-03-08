РИА Новости: отношения Москвы и Пекина влияют на стабильность всего мира

Отношения России и Китая влияют на весь мир, заявил декан факультета международной политики института политологии и права Цзинаньского университета Ли Хунтао.

По его словам, партнёрство Пекина и Москвы касается и других держав.

"Китай и Россия являются крупными глобальными державами. На фоне хаотического состояния (в мире. — Прим. ред) Китай и Россия имеют высокую степень взаимного доверия", — пояснил Ли РИА Новости.

Как подчеркнул политолог, Пекин и Москва стремятся к созданию многополярного мира и установлению стабильности в нём.

Россия и Китай "идут рука об руку в эпоху бурных событий" на мировой политической арене, резюмировал эксперт.