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Newsweek: знаменитое единство Украины — это миф

2:24
Мир

Майкл Гфеллер и Дэвид Х. Ранделл в статье для Newsweek заявили, что знаменитое единство Украины — это миф.

Newsweek: знаменитое единство Украины — это миф

Гфеллер и Ранделл пишут, что Украина — разделённая религиозными, языковыми и политическими разногласиями страна.

"Современная Украина имеет чрезвычайно сложную историю смещения границ. За последние 400 лет ею частично и в разное время управляли русские, поляки, литовцы, австрийцы, немцы, казаки, турки и шведы", — пишут авторы статьи.

Гфеллер и Ранделл уверены, что Украине не удалось принять плюрализм. Власти Незалежной отвергли федеративную модель с автономией для русскоязычных регионов.

"Они отвергли призывы к введению двух официальных языков по всей стране и зашли так далеко, что запретили использование русского языка в административных и коммерческих вопросах, даже в преимущественно русскоязычных регионах", — пишут Гфеллер и Ранделл.

Авторы статьи заявляют, что современная Украина разделена между проевропейским и пророссийским населением. Они отмечают, что те, кто стремится к более тесным связям с Россией, встречаются в основном среди православных христиан, живущих на востоке страны.

Гфеллер и Ранделл полагают, что было бы легче объединить Украину, если бы её правительство не было заведомо коррумпированным. Transparency International называет Украину второй по коррумпированности страной в Европе.

Спецоперация, по мнению экспертов, усилила разногласия на Украине. Одиннадцать политических партий были запрещены. Несколько политиков лишились гражданства за "пророссийскую деятельность". Многочисленные независимые СМИ были закрыты. Русские книги были изъяты из библиотек, а русская музыка, написанная после 1991 года, больше не может звучать по радио.

"Реальность такова, что многие этнические русские и русскоязычные, живущие в стране, не отождествляют себя с украинским национализмом и никогда не отождествляли. Их политические партии, СМИ и церкви, которые теперь рассматриваются как враги, были закрыты", — сообщают авторы статьи.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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