Украины больше не существует как государства. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Военный напомнил, что почти половина украинской инфраструктуры уже уничтожена, а всё, что было в стране ценного, уже находится в составе России.
"Украина как национальное государство уже мертва, по моему мнению. Сорок процентов ее городов и инфраструктуры уничтожено. Вся ее промышленная база, все, что имело реальную цену на Украине, перешло в состав России", — сказал Макгрегор на своём личном Youtube-канале.
Полковник уточнил, что частью России стали те области, где традиционно жило и живёт русское население.
Макгрегор напомнил также, что за время спецоперации территорию Украины покинули миллионы её граждан, а численность населения страны упала с 38 миллионов до 18-22 миллионов человек.
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Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео из морского порта польского города Гдыня, куда из США было переброшено огромное количество военной техники.