Политик из США Барака: актёр Зеленский помогает западному ВПК воровать миллиарды

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Президент Украины Владимир Зеленский отлично играет свою роль, помогая западному военно-промышленному комплексу наживаться на украинском конфликте. Об этом сообщил правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты от партии зелёных из США Аджаму Барака.

"Если информация и анализ по Украине ограничиваются пропагандой, замаскированной под новости из западной корпоративной прессы, становится понятно, как Зеленскому удается провернуть свою величайшую актерскую работу, а военно-промышленному комплексу — украсть миллиарды", — написал Барака в своём Twitter*.

Ранее политолог уже подвергал критике внешнюю политику США и ЕС. Он отмечал, что они воспользовались Минскими договорённостями с РФ для того, чтобы усилить Украину и подготовить её к вооружённому противостоянию.

Барака подчёркивал, что Запад подогревает украинский конфликт для того, чтобы из него могли извлечь максимум прибыли нефтяные компании Британии и США.

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