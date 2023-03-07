В Минобороны Польши опровергли заявление своего главы о первых поставках ЗРК Patriot Киеву

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В Минобороны Польши указали на ошибку, сделанную главой ведомства в заявлении по поводу поставок первой партии ЗРК Patriot.

Ранее польский министр обороны Мариуш Блащак сообщил, что на Украину поступили первые ЗРК Patriot, однако это оказалось неправдой, пишет "Укринформ".

"Намерение вице-премьер-министра, министра национальной обороны Мариуша Блащака заключалось в том, чтобы указать, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче батареи Patriot", — пояснили в польском минобороны.

По словам представителей ведомства, в том, что Блащака неправильно поняли, виноват некорректный перевод. Помимо этого в министерстве напомнили, что Киев уже получил первые "Леопарды".