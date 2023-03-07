Украина получила первые ЗРК Patriot и танки Leopard

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что усилия Варшавы привели к доставке на Украину первых зенитно-ракетных комплексов Patriot и танков Leopard.

"Я должен подчеркнуть, что благодаря усилиям Польши на Украину прибыли, в частности, батареи Patriot или первые танки Leopard; мы являемся не только главным пунктом передачи помощи, но и одним из крупнейших доноров", — сказал он в интервью испанской газете La Razon.

По словам главы польского оборонного ведомства, с начала украинского конфликта Польша передала Украине вооружения на сумму 2,2 миллиарда евро. В эту сумму не включены расходы на обучение солдат ВСУ, отметил Блащак.

Также министр выразил готовность создать в Польше сервисный хаб, который будет ремонтировать и обслуживать танки Leopard для украинской армии. Он выразил надежду, что военные заводы Германии начнут производить запчасти для Leopard.