МИД КНР: украинский конфликт подошёл к критическому моменту — санкции ничего не решат

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Украинский конфликт уже подошёл к критическому моменту, и никакие санкции его не решат, заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган. Пекин уверен, что из сложившейся ситуации есть только один выход.

Как подчеркнул Цинь Ган, страны должны сесть за стол переговоров. Только так можно завершить эскалацию.

"Украинский кризис подошёл к критическому моменту. Либо огонь прекратится, восстановится мир, встав на правильный путь политического урегулирования, либо масло будет подлито в огонь, кризис усугубится", — заявил министр на пресс-конференции.

По его словам, рестрикции не работают, как планировал Запад. И пока страны Европы и Вашингтон вводят новые санкции, конфликт может "выйти из-под контроля".