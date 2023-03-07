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МИД КНР: украинский конфликт подошёл к критическому моменту — санкции ничего не решат

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Мир

Украинский конфликт уже подошёл к критическому моменту, и никакие санкции его не решат, заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган. Пекин уверен, что из сложившейся ситуации есть только один выход.

МИД КНР: украинский конфликт подошёл к критическому моменту — санкции ничего не решат

Как подчеркнул Цинь Ган, страны должны сесть за стол переговоров. Только так можно завершить эскалацию.

"Украинский кризис подошёл к критическому моменту. Либо огонь прекратится, восстановится мир, встав на правильный путь политического урегулирования, либо масло будет подлито в огонь, кризис усугубится", — заявил министр на пресс-конференции.

По его словам, рестрикции не работают, как планировал Запад. И пока страны Европы и Вашингтон вводят новые санкции, конфликт может "выйти из-под контроля".

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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