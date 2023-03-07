Petronas: в ЕС не могут договориться об альтернативе российскому газу

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз так и не пришёл к консенсусу по вопросу альтернативных источников для замены российского газа, заявил вице-президент малайзийской нефтегазовой компании Petronas Аднан Зайнал Абидин.

По его словам, раскол в вопросе назрел из-за того, что единое решение не подходит для каждой страны союза, и станет для одних государств более выгодным, для других — в убыток.

"Это зависит от того, что будет наилучшим решением для конкретных стран. Единого подходящего решения не существует", — пояснил Аднан Зайнал Абидин РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление американских властей о том, что оценивать эффективность введённого потолка цен на российское топливо ещё рано. Однако, как подчеркнули в администрации Штатов, "пока всё идёт хорошо".

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