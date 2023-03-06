На белорусско-польской границе потерпел крушение вертолёт Ми-24 ВВС Польши

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В районе приграничного польского города Бяла-Подляска упал военный вертолет Военно-воздушных сил Польши Ми-24. Боевая машина получила повреждение шасси и правого крыла, сообщает EADaily.

Представитель пожарной части Мирослав Быщук сообщил, что инцидент произошёл 6 марта во время предполетной проверки В результате авиационного происшествия никто серьёзно не пострадал. На месте происшествия работают три пожарных машины.

В настоящее время нет информации о том, что могло стать причиной аварии. Специалисты приступили к расследованию случившегося.

Ми-24 — это советский двухместный штурмовик, который был разработан в 70-х годах прошлого века. Вертолет широко использовался в боевых условиях во время войны в Афганистане, а также в других вооружённых конфликтах.