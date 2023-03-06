Депутат Гемпель: угрозы Киева устроить блокаду Крыму вызваны бессильной злобой

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Причиной угрозы Киева организовать блокаду Крыма является бессильная злоба, однако жителей полуострова такими заявлениями не запугаешь. Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Крым пережил не одну блокаду, поэтому пугать крымчан подобными заявлениями, продиктованными бессильной злобой, бесполезно. Это, во-первых. Во-вторых, все это еще раз подчеркивает, что Украиной правит террористический режим", — сказал Гемпель в разговоре с РИА Новости.

Депутат напомнил, что вне зависимости от того, какие заявления делает Киев, Россия выполнит все задачи спецоперации, и победы ждать уже осталось недолго, "она не за горами".

Ранее полковник ВСУ Петр Черник сделал заявление по поводу возможной блокады Крыма, при помощи которой Киев может попытаться "физически истощить" мирных граждан полуострова и находящихся там российских военных.