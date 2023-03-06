Рогов: жители Запорожья помогают проводить корректировку целей для ударов по объектам ВСУ

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Мирные граждане, проживающие в городе Запорожье, очень ждут прихода России, и, чтобы ускорить наступление этого события, оказывают поддержку ВС РФ, координируя удары российской армии по украинским военным объектам. Такой информацией поделился член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Это показатель героизма людей, которые, будучи мирными и не имея возможности действовать в военном плане, все равно хотя бы координируют наши удары и поддерживают нас. Запорожье однозначно будет освобожден", — сказал Рогов в эфире "Соловьёв Live".

Представитель администрации добавил, что и украинские власти хорошо понимают, что не смогут удержать город.

Рогов добавил, что Запорожье был и останется русским городом, и таким он останется, несмотря на временную оккупацию украинской стороной. Он подчеркнул, что жители Запорожья очень ждут, когда их освободят.