Читатели Die Welt* раскритиковали экс-советника Меркель за призыв принять Украину в НАТО

Киеву следует забыть о своём намерении присоединиться к Североатлантическому альянсу. Такое мнение выразили читатели Die Welt*, комментируя требование бывшего советника экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Кристофа Хайсгена принять Украину в состав НАТО.

По словам пользователей, мир столкнётся с катастрофой в случае вступления Украины в НАТО. Они призвали немецких политиков беспокоиться прежде всего о будущем Германии.

"Не нужно думать о членстве Украины в НАТО! Боже сохрани!" — подчеркнул один из комментаторов.

Его позицию поддержали и другие читатели. Как отметили немцы, украинский президент Владимир Зеленский никак не может избавиться от своих "завоевательных амбиций". Они считают, что киевский режим хочет втянуть Североатлантический альянс в Третью мировую войну с применением ядерного оружия.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.