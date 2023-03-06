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Читатели Die Welt* раскритиковали экс-советника Меркель за призыв принять Украину в НАТО

Мир

Киеву следует забыть о своём намерении присоединиться к Североатлантическому альянсу. Такое мнение выразили читатели Die Welt*, комментируя требование бывшего советника экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Кристофа Хайсгена принять Украину в состав НАТО.

Читатели Die Welt* раскритиковали экс-советника Меркель за призыв принять Украину в НАТО

По словам пользователей, мир столкнётся с катастрофой в случае вступления Украины в НАТО. Они призвали немецких политиков беспокоиться прежде всего о будущем Германии.

"Не нужно думать о членстве Украины в НАТО! Боже сохрани!" — подчеркнул один из комментаторов.

Его позицию поддержали и другие читатели. Как отметили немцы, украинский президент Владимир Зеленский никак не может избавиться от своих "завоевательных амбиций". Они считают, что киевский режим хочет втянуть Североатлантический альянс в Третью мировую войну с применением ядерного оружия.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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