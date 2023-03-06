CNN: вывод ВСУ из Бахмута — обычная тактика, а не предвестник катастрофы

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Вывод украинских войск из Бахмута (Артёмовска) не равнозначен катастрофе, если он осуществляется упорядоченно. Об этом пишет в своём материале обозреватель CNN, рассуждая о целесообразности дальнейшей обороны города.

Автор публикации отмечает, что наступает такой момент, когда разумнее отступить, чем нести растущие потери и сокрушительный моральный удар от капитуляции сотен, а то и тысяч окружённых украинских солдат.

"К этому следует относиться как к обычной тактике, а не как к предвестнику катастрофы", — приводит издание слова бывшего австралийского генерала Мика Райана.

При этом CNN считает вероятное взятие Артёмовска "пирровой победой" из-за "невысокого значения" города и понесённых за него потерь.