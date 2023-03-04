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Sohu: Россия не стала делать вид, что не замечает провокаций Японии, преподав ей урок

2:43
Мир

Отношения между Россией и Японией длительное время были довольно сложными. Но в последнее время они только ухудшаются. К негативному развитию событий привела политика японского правительства, которое ведёт антироссийской кампанию, отмечается в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Sohu: Россия не стала делать вид, что не замечает провокаций Японии, преподав ей урок

В материале отмечается, что недавно из Японии поступили неприятные новости для России. Дело в том, что японские власти рассматривают возможность размещения гиперзвуковых ракет на острове Хоккайдо, которые способны достигнуть России. Это, якобы, необходимо для защиты отдалённых территорий.

К которым, надо заметить, в Токио относят и южную часть Курильских островов, которые Японии не принадлежат.

Конечно, размещение гиперзвуковых ракет — дело будущего. Но тем не менее, было бы странно не обращать внимания на эти планы Токио.

Учитывая, что между странами до сих пор не заключено мирное соглашение, ситуация может быть потенциально опасной для России, отмечается и в материале китайских авторов (перевод "Политроссия").

Они полагают, что правительство Японии набралось смелости на провокационные действия и бросило вызов России. В ответ в Москве решили не тратить времени на дипломатические разговоры и сразу перешли к действиям.

В частности, российская атомная подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" осуществила тренировочный пуск крылатой ракеты "Калибр" в Японском море из подводного положения и успешно поразила цель на расстоянии более тысячи километров.

По мнению авторов материала Sohu, власти Японии были сильно удивлены, поскольку не ожидали такого быстрого и резкого ответа со стороны России. Кроме того, пуск ракеты был не только тренировочным мероприятием, а направлен и на сдерживание Японии, что очевидно из текущей ситуации, подчёркивается в материале.

Впрочем, этим дело не ограничивается. Япония в январе впервые за восемь месяцев возобновила импорт российской нефти. Компании страны получили 747 тысяч баррелей нефти с проекта "Сахалин-2".

Надо заметить, что проект выведен из-под действия ограничений, связанных с потолком цен на российскую нефть, который установили страны Запада в начале декабря прошлого года.

В ответ президент России Владимир Путин подписал указ, согласно котором с 1 февраля запрещены поставки нефти частным и юридическим лицам, которые поддержали потолок цен на нефть.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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