Sohu: Россия сурово наказала Японию за наглость и провокации

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Всё чаще со стороны Токио в последнее время отмечались провокации в отношении Москвы, которую такая ситуация порядком разозлила, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

"Япония находится в авангарде антироссийского лагеря. Однако очевидно, что Россия далеко не "вегетарианка" и перед лицом провокаций соседа готова дать жёсткий отпор", — говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

На днях в Японии в очередной раз объявили о расширении экономических санкций против России. И в Токио не исключают, что в будущем санкционный режим вновь может быть ужесточён.

А затем глава японского Министерства иностранных дел Есимаса Хаяси заявил, что его страна нацелена на заключение мирного соглашения с Россией. По его словам, подписание такого договора будет возможно после того, как решат территориальный спор относительно принадлжености южной части Курильских островов.

По мнению китайских экспертов, такой наглости от Японии в России не ожидали. Сначала Токио объявляет о санкциях, затем говорит о переговорах с намёками на уступки от Москвы по вопросу принадлежности южной части Курил.

Вполне можно было ожидать, что такое поведение разозлит Россию, говорится в материале. И ответ не заставил себя ждать.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что тема подписания с Японией мирного договора закрыта. Заключение соглашения с государством, придерживающимся откровенно недружественной позиции, невозможно.

По мнению китайских экспертов, такое решение Москвы стало сильным ударом для японского правительства, которое декларировало намерение решить споры с Россией. Однако своими действиями отодвинуло это решение на неопределённо долгий срок.