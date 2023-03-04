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China Daily: власти США сделали неприятный намёк Украине — за военную помощь придётся платить

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Мир

Вашингтон ставит перед Киевом большое количество задач, для решения которых продолжает поставлять на Украину оружие. Многие из поставленных целей невыполнимы, а значит за помощь США придётся платить.

China Daily: власти США сделали неприятный намёк Украине — за военную помощь придётся платить

К такому выводу пришли китайские эксперты после слов помощника главы Пентагона, что украинским властям пора начать оплачивать хотя бы некоторые военные поставки.

"США намекают, что объемы своей помощи (Украине. — Прим. ред.) заранее оценили, и в какой-то момент Киеву нужно будет начать за неё платить, если не будут достигнуты непрозрачные цели администрации Байдена", — пишет издание China Daily.

Пока же, отмечают аналитики из КНР, Белый дом устраивает, что кто-то выполняет "грязную работу" для Соединённых Штатов.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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