China Daily: власти США сделали неприятный намёк Украине — за военную помощь придётся платить

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Вашингтон ставит перед Киевом большое количество задач, для решения которых продолжает поставлять на Украину оружие. Многие из поставленных целей невыполнимы, а значит за помощь США придётся платить.

К такому выводу пришли китайские эксперты после слов помощника главы Пентагона, что украинским властям пора начать оплачивать хотя бы некоторые военные поставки.

"США намекают, что объемы своей помощи (Украине. — Прим. ред.) заранее оценили, и в какой-то момент Киеву нужно будет начать за неё платить, если не будут достигнуты непрозрачные цели администрации Байдена", — пишет издание China Daily.

Пока же, отмечают аналитики из КНР, Белый дом устраивает, что кто-то выполняет "грязную работу" для Соединённых Штатов.