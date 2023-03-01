Пентагон: Киеву пора начать платить за оружие США

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Киевскому режиму стоит начать планировать расходы на собственный оборонный комплекс и начать закупать оружие у США за деньги, заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

По её словам, Вашингтон понимает, что у официального Киева пока нет таких средств, но Украина должна к этому стремиться.

"У них в бюджете нет такого масштаба возможностей сейчас, но им следует начать приобретать некоторые (военные. — Прим. ред.) средства, — подчеркнула помощник министра обороны на слушании в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса. — Это очень хорошая мысль, что нам нужно добиться того, чтобы они начали планировать собственные расходы на оборону и на всё остальное, что мы будем делать для их поддержки".

О каких конкретно видах вооружения идёт речь, представитель Пентагона не уточнила. Кроме того, конгрессмены указали Уолландер на то, что идея продавать, а не "дарить" оружие Киеву могла бы иметь для американских налогоплательщиков большое значение.