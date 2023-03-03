Украинские военные заняты выкапыванием ещё одной, уже второй по счёту линии противотанковых рвов возле белорусской границы в Ровенской области. Об этом проинформировал глава областной администрации Виталий Коваль.
Глава администрации уточнил, что украинская граница укрепляется всеми возможными способами.
"Каждый день здесь строят фортификационные и инженерные сооружения, таким образом продолжают укреплять украинскую границу. Также возводят заграждения, используя специальные бетонные конструкции — тетраэдры", — написал Коваль в своём Telegram-канале.
Белорусский Госпогранкомитет на днях проинформировал о расширении заминированной территории вдоль границы. Также у границы с осени находятся подразделения ВСУ, плюс к этому украинская сторона продолжает применять в этом районе беспилотники с разведывательными целями.
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