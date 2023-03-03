Глава правящей партии Грузии о введении закона об иноагентах: Говорят, что это не "Форд", а "Москвич"

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Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заверил, что закон об иноагентах в стране будет копировать практику США, а не России, сообщает EADaily.

Кобахидзе отреагировал на критику закона, который может быть одобрен в парламенте.

"Мы перенесли к себе американский закон, а нам говорят, что это не "Форд", а "Москвич", — объяснил представитель грузинской партии.

Он отметил, что в России не существует закона о "деолигархизации".

Руководство Грузии заверяет, что принятие закона об иноагентах неизбежно.

По Грузии прокатилась серия протестов против принятия закона об иноагентах. Особенное недовольство выражают журналисты, имеющие тесные связи с Западом.