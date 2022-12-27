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Депутат Брыкин предложил признать иноагентами сбежавших от мобилизации россиян

Общество

По мнению депутата Государственной думы от Тюменской области Николая Брыкина, тех россиян, которые из-за страха перед частичной мобилизацией сбежали в другие страны, необходимо признать иноагентами.

Депутат Брыкин предложил признать иноагентами сбежавших от мобилизации россиян

Депутат для характеристики этих граждан выбрал достаточно красноречивые эпитеты.

"Для себя я принял четкое решение — буду инициировать закон о признании этих паразитов иноагентами! Хватит терпеть таких подонков на шее", — написал Брыкин в своём Telegram-канале.

Политик уверен, что все граждане РФ, которые покинули пределы родины за время спецоперации, должны считаться предателями и трусами. Депутата возмутило, что эти люди как ни в чём не бывало продолжают работать в российских компаниях.

"Некоторые из них еще умудряются зарабатывать деньги в России, находясь за границей и вытягивать их из нашей экономики. Надеюсь, что путь обратно им будет заказан", — добавил Брыкин.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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