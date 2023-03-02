В разведке Украины обвинили РФ в нагнетании обстановки вокруг Молдавии и Приднестровья

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В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины обвинили Россию в нагнетании обстановки вокруг Молдавии и Приднестровья.

Таким образом РФ пытается отвлечь внимание от спецоперации на Украине и продемонстрировать какие-то "победы" для россиян, заявил представитель ГУР Андрей Черняк.

По его словам, на военных складах в Приднестровье, которые были когда-то крупнейшими в Европе, боеприпасов уже почти не осталось. А то, что осталось якобы старое и непригодное к использованию.

"А в Молдавии они сейчас всё же пытаются политическим путём расшатать ситуацию — под "чужим флагом", — заявил украинский разведчик.

По его мнению, Москва хочет совершить "какую-то революцию" и сменить власть на пророссийскую.

Ранее премьер-министр Молдавии Дориан Речан сказал в интервью румынскому телевидению, что у России нет ресурсов для вторжения в республику.