Премьер-министр Молдавии Речан: у России нет ресурсов для вторжения в республику

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У Российской Федерации нет ресурсов для вторжения в Молдавию, а у Кишинёва достаточно потенциала, чтобы справиться с возможной эскалацией в Приднестровье. Об заявил премьер Молдавии Дорин Речан в эфире румынского телевидения.

Политик заявил, что украинская ПВО защищает и Молдавию. По его словам, приднестровский регион стремится к миру и стабильности.

Речан также обвинил Россию в том, что она ведёт гибридную войну.

"Много пропаганды, дезинформации, продвижение определённых провоенных нарративов. Но я уверен, что им не добиться успеха. Все эти волны — скорее информационная война, чем реальное состояние дел", — заключил Речан.