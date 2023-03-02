У Российской Федерации нет ресурсов для вторжения в Молдавию, а у Кишинёва достаточно потенциала, чтобы справиться с возможной эскалацией в Приднестровье. Об заявил премьер Молдавии Дорин Речан в эфире румынского телевидения.
Политик заявил, что украинская ПВО защищает и Молдавию. По его словам, приднестровский регион стремится к миру и стабильности.
Речан также обвинил Россию в том, что она ведёт гибридную войну.
"Много пропаганды, дезинформации, продвижение определённых провоенных нарративов. Но я уверен, что им не добиться успеха. Все эти волны — скорее информационная война, чем реальное состояние дел", — заключил Речан.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В небе стратегическая авиация ВКС России, воздушная тревога по всей Незалежной.